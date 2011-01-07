Требуется парсер ЯК

Требуется удобный парсер ЯК под Виндовс.

Что нужно?

1. Возможность вводить настройки парсера(задержки, куда сохранить и т.д.)

2. ЯК часто меняет урл или структуру урл, нужно так же что бы его можно было изменить в настройках.

3. Должна быть функция сохранения урлов вида (сайт.ком и точной копии урла с ЯК).

4. Возможность работать с прокси.

5. Удобный выбор категории для парсинга.