Разработка модулей панели администратора (Делфи)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт16 заявок449 просмотров

Приветствую

Нужен программист знающий в совершенстве ДЕЛФИ

Нужно написать новую версию панели на делфи

Всю информацию предоставлю при выборе исполнителя

Только для программистов знающих в совершенстве Делфи

Обязательно указывать цену,хороший разработчик всегда знает цену

Delphi
14 лет назад
advaweb
Али 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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