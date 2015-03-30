Работа с сокетами, передача и прием, координация

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Завершен5 заявок283 просмотра

Программа windows, без интерфейса, просто самостоятельный модуль, ехе

задача- считывать с сокета на указанном в настройках порту данные по протоколу.

присваивать данным ИД, запускать в соответствии с данными дополнительные модули, передавать им.

получать ответы, вести четкий учет кому чего и по полученным ответами вести статистику.

14 лет назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

exslider
Виктор 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
быстро и четко
Заказчик предоставил всю необходимую информацию. Оплата вовремя.

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exslider
Виктор 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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