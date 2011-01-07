Удобная утилитка

Приветствую, мастера кода.

Я хотел бы программу на HiASM`е, на мнемосхемах. Это лучше всего. Но принимаются на рассмотрение и прочие предложения.

1. Программа загружается и висит иконкой в системном трее.

2. По клику мышкой программа выдаёт форму со строкой ввода

3. Программа принимает строку вида IP:PORT, например: 127.0.0.1:1024 (на всякий случай пусть обрезает лишнее из строки, мало ли пробелы/табы будут содержаться в строке)

4. Программа прячет форму со строкой

5. Программа узнаёт по IP страну и часовой пояс (используя запрос на вхуиз сервис, и часовой пояс, используя запрос, например, к en.wikipedia.org по узнанному городу, из полученной страницы выдёргивает часовой пояс. если не будет информации по городу, то использовать в запросе страну)

6. Программа устанавливает в винде XP "Date and Time" в соответствии с узнанным часовым поясом.

7. Программа устанавливает в винде XP "Regional and Language Options"->"Location" страну в соответствии с узнанной страной по IP

8. Программа загружает браузер по командной строке, например: C:\WINDOWS\DropMyRights.exe "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -N

9. Программа заружает определённый URL, например: http://www.com

Это всё. Предлагаю строку с вызовом браузера и вызываемого URL`а вынести в конфигурационный файл к программе.