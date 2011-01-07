Здравствуйте. Нужна программа для облегчения работы с тизерной биржей www.teasernet.com Цель - заливать тизеры в существующую кампанию на сайте. ТЗ. 1) залогиниться на сайт в панель рекламодателя ...
Программа рассылки для Win XP
Прива,
необходимо автономное ПО для WinXP,
программка рассылки по базе подписчиков,
т.е. важно, что бы была она автономной,
ссылка на ТЗ приведена ниже:
http://fayloobmennik.net/299370
прошу писать в ICQ 396-1два-0-1два4:
- свои вопросы по неточностям в ТЗ
- был ли опыт работы с рассылками
- цены и сроки
Данная прога делается НЕ для СПАМа,
а для собственных нужд, что бы не пользоваться
сервисами рассылок, которые базу подписчиков не отдают
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