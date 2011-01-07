Программа рассылки для Win XP

Прива,

необходимо автономное ПО для WinXP,

программка рассылки по базе подписчиков,

т.е. важно, что бы была она автономной,

ссылка на ТЗ приведена ниже:

http://fayloobmennik.net/299370

прошу писать в ICQ 396-1два-0-1два4:

- свои вопросы по неточностям в ТЗ

- был ли опыт работы с рассылками

- цены и сроки

Данная прога делается НЕ для СПАМа,

а для собственных нужд, что бы не пользоваться

сервисами рассылок, которые базу подписчиков не отдают