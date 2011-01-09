Задача для программиста-математика

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт17 заявок361 просмотр

Требуется программист и обязательно математик для написания программы, связанной с простыми числами.

Примерный план:

1. Скачать БД, предусмотрев ежедневный апдейт этой БД

2. Рассортировать числа по группам по заданному алгоритму

3. Сделать алгоритм для составления комбинаций из чисел

4. Сделать фильтры для уменьшения количества комбинаций

Подробное ТЗ будет выслано дополнительно. Оставляйте свои эл. адреса. Аськи нет.

14 лет назад
Leana
Лина 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
42 отзыва

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