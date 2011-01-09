Есть идея и пробная реализаия. Требуется доработка и исправление ошибок. Программа представляет из себя интернет сёрфер, кликер.
Задача для программиста-математика
Требуется программист и обязательно математик для написания программы, связанной с простыми числами.
Примерный план:
1. Скачать БД, предусмотрев ежедневный апдейт этой БД
2. Рассортировать числа по группам по заданному алгоритму
3. Сделать алгоритм для составления комбинаций из чисел
4. Сделать фильтры для уменьшения количества комбинаций
Подробное ТЗ будет выслано дополнительно. Оставляйте свои эл. адреса. Аськи нет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть ряд программ (Windows) отправляющие запрос к стороннему сервису вроде (декодировал IEInspector): Нужно сделать программу или скрипт PHP работающий локально под Денвером (через переадресацию в файле hosts), который перехватывает ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Задание наглядно изображено на прикрепленном скриншоте.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется сделать выборку по заданным параметрам из нескольких листов Exel. (Параметры – от max к min, формат ячеек числовой) C выводом данных в отдельную таблицу. С возможным присоединением данных ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую, мастера кода. Я хотел бы программу на HiASM`е, на мнемосхемах. Это лучше всего. Но принимаются на рассмотрение и прочие предложения. 1. Программа загружается и висит иконкой в системном трее. ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт14 лет назад
Прива, необходимо автономное ПО для WinXP, программка рассылки по базе подписчиков, т.е. важно, что бы была она автономной, ссылка на ТЗ приведена ниже: http://fayloobmennik.net/299370 прошу писать в ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Приветствую Нужен программист знающий в совершенстве ДЕЛФИ Нужно написать новую версию панели на делфи Всю информацию предоставлю при выборе исполнителя Только для программистов знающих в ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, для выполнения разового (вероятнее всего) поручения, требуется программист С++ Задача: требуется переписать приложение написанное на делфи языком С++ (фильтрация и обработка изображений) Пожалуйста указывайте сразу цену, хотя-бы ориентировочную.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется удобный парсер ЯК под Виндовс. Что нужно? 1. Возможность вводить настройки парсера(задержки, куда сохранить и т.д.) 2. ЯК часто меняет урл или структуру урл, нужно так же что бы его можно ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется опытных разработчик.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад