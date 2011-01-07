Сделать выборку по заданным параметрам (VBA)

$100
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Закрыт9 заявок234 просмотра

Требуется сделать выборку по заданным параметрам из нескольких листов Exel.

(Параметры – от max к min, формат ячеек числовой)

C выводом данных в отдельную таблицу.

С возможным присоединением данных к диаграммам.

VBA
14 лет назад
vba299
Петров 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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