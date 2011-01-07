Приветствую, мастера кода. Я хотел бы программу на HiASM`е, на мнемосхемах. Это лучше всего. Но принимаются на рассмотрение и прочие предложения. 1. Программа загружается и висит иконкой в системном трее. ...
Сделать выборку по заданным параметрам (VBA)
Требуется сделать выборку по заданным параметрам из нескольких листов Exel.
(Параметры – от max к min, формат ячеек числовой)
C выводом данных в отдельную таблицу.
С возможным присоединением данных к диаграммам.
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