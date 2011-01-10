Необходимо просто приложение для записи звука. Приложение будет работать 24/7 Указывается устройство записи, указывается папка для записи. Файлы длиной 1 час записываются в папку/месяц/день/час.mp3 Программа должна быть незаметной, нет окна на ...
Доработка программы
Есть программа PokerStove www.pokerstove.com или любой другой калькулятор (важно, правильно и быстро считать) она позволяет сделать расчет вероятности выиграть одной комбинации над другой или комбинацией или группы комбинаций.
Задачи 1. Как научить программу делать последовательные проверки без участия человека. Определить вероятность выиграть различных комбинаций от групп комбинаций. Скажем, я хочу определить последовательно вероятности выиграть АА, АК, 77 Т8, … от любых двух пар, с последующим формированием таблицы вероятностей. И предусмотреть в расчетах достаточную точность или возможность ее настройки один знак после запятой, два знака.
2. Определять диапазон комбинаций от заданной вероятности. Пример: какие комбинации можно играть против карманных пар с заданной вероятностью выиграть.
Решение данной задачи требуется для дальнейшего использования как приложение для PHP
Если заинтересовало, стучите в аську 497922247
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