Приложение для записи звука

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен16 заявок424 просмотра

Необходимо просто приложение для записи звука. Приложение будет работать 24/7

Указывается устройство записи, указывается папка для записи.

Файлы длиной 1 час записываются в папку/месяц/день/час.mp3

Программа должна быть незаметной, нет окна на панели задач, ни иконки в трее. Скрытие программы в процессах не обязательно.

14 лет назад
TLN
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

BingoSoft
Андрей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Сделано все быстро и в указанный срок. Работой Андрея доволен на 100%. Рекомендую!
Отличный заказчик! Задание было сформулировано настолько корректно, что не пришлось даже задавать лишних вопросов. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

BingoSoft
Андрей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Простой COM-сервер

    C++ Visual Studio 2008 Нужно сделать простой COM-сервер в виде dll библиотеки для клиентского приложения CLR Windows Forms Application. Класс Прямоугольник. Координаты x, y, цвет. Написать только ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа с сокетами, передача и прием, координация

    Программа windows, без интерфейса, просто самостоятельный модуль, ехе задача- считывать с сокета на указанном в настройках порту данные по протоколу. присваивать данным ИД, запускать в соответствии с данными дополнительные модули, передавать им. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Задача для программиста-математика

    Требуется программист и обязательно математик для написания программы, связанной с простыми числами. Примерный план: 1. Скачать БД, предусмотрев ежедневный апдейт этой БД 2. Рассортировать числа по группам по заданному алгоритму ...

    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт/программа снифер, подмена данных в пакете

    Есть ряд программ (Windows) отправляющие запрос к стороннему сервису вроде (декодировал IEInspector): Нужно сделать программу или скрипт PHP работающий локально под Денвером (через переадресацию в файле hosts), который перехватывает ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • HTMLayout

    Задание наглядно изображено на прикрепленном скриншоте.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать выборку по заданным параметрам (VBA)

    $100

    Требуется сделать выборку по заданным параметрам из нескольких листов Exel. (Параметры – от max к min, формат ячеек числовой) C выводом данных в отдельную таблицу. С возможным присоединением данных ...

    VBA
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Удобная утилитка

    Приветствую, мастера кода. Я хотел бы программу на HiASM`е, на мнемосхемах. Это лучше всего. Но принимаются на рассмотрение и прочие предложения. 1. Программа загружается и висит иконкой в системном трее. ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа рассылки для Win XP

    Прива, необходимо автономное ПО для WinXP, программка рассылки по базе подписчиков, т.е. важно, что бы была она автономной, ссылка на ТЗ приведена ниже: http://fayloobmennik.net/299370 прошу писать в ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка модулей панели администратора (Делфи)

    $500

    Приветствую Нужен программист знающий в совершенстве ДЕЛФИ Нужно написать новую версию панели на делфи Всю информацию предоставлю при выборе исполнителя Только для программистов знающих в ...

    Delphi
    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад