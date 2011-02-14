C++ Visual Studio 2008 Нужно сделать простой COM-сервер в виде dll библиотеки для клиентского приложения CLR Windows Forms Application. Класс Прямоугольник. Координаты x, y, цвет. Написать только ...
Приложение для записи звука
Необходимо просто приложение для записи звука. Приложение будет работать 24/7
Указывается устройство записи, указывается папка для записи.
Файлы длиной 1 час записываются в папку/месяц/день/час.mp3
Программа должна быть незаметной, нет окна на панели задач, ни иконки в трее. Скрытие программы в процессах не обязательно.
Выбранный исполнитель
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