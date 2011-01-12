Разработка программы на базе существующего аналога

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки257 просмотров

Здравия!

Интересует стоимость и время исполнения программы (аналог Garena) c некоторыми изменениями.

А так же, количество программистов задействованных в разработке и возможное уменьшение сроков, за счет повышения количества программистов.

Нужна именно программа, которая находиться на сайте http://www.garena.com. Уточняю - не сайт, а именно программа на сайте.

14 лет назад
poltavkin
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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