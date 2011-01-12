Техническое задание. Создать программу «ФОТОСАЛОН» для сайта Sirius-dobr.ru. Система регистрации должна быть выполнена в виде модуля сайта. 1. Клиент регистрируется на сайте Sirius-dobr.ru (доступ только для зарегистрированных пользователей). 2. Клиент скачивает ...
Разработка программы на базе существующего аналога
Здравия!
Интересует стоимость и время исполнения программы (аналог Garena) c некоторыми изменениями.
А так же, количество программистов задействованных в разработке и возможное уменьшение сроков, за счет повышения количества программистов.
Нужна именно программа, которая находиться на сайте http://www.garena.com. Уточняю - не сайт, а именно программа на сайте.
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