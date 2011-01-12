Разработка программы на базе существующего аналога

Здравия!

Интересует стоимость и время исполнения программы (аналог Garena) c некоторыми изменениями.

А так же, количество программистов задействованных в разработке и возможное уменьшение сроков, за счет повышения количества программистов.

Нужна именно программа, которая находиться на сайте http://www.garena.com. Уточняю - не сайт, а именно программа на сайте.