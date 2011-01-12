Разработка 3Д презентации на Unity3D

Необходимо будет сделать перемещение камеры по макету торгового рынка с небольшими дополнениями в виде вывод контекстных текстов при клике на здания.

Просьба писать только если есть опыт работы с Unity3D.

Цена, сроки. Пока оценочно - далее обсудим более подробно.