Прога считывания информации с приложения.

Есть множество программ, которые считывают информацию вреальном времеи с клиента покер рума и выводят его над столом. Пример:

http://www.holdemindicator.com/

Там в реальном времени она считывает карты которые пришли, а так же карты которые потом падают на стол и выводится это все в реальном времени вот в таком виде:

http://www.holdemindicator.com/images/mini.gif а так же у них есть HUD - который на черных квадратах выводят поверх стола информацию по этому столу.

Нужно написать программку неважно на чем и как будет выглядеть, которая будет считывать в реальном времени и записывать в базу данных данной сессии:

1. Две карты, которые раздали на столе игроку.

2. Размер фишек у каждого из игроков за данным столом.

3. Позицию игрока относительно других игроков (Например Button, Co, SB, BB и т.п. всю информацию о позициях предоставлю).

4. И выводить относительно чарта действий - решение по этому столу. То есть у заказчика есть таблица, в которой написано:

1. Если у игрока позиция такая-то.

2. Он получил такие-то две карты.

3. Он находится на такой-то позиции относительно других игроков.

4. У него столько-то фишек.

5. Все перед ним выбросили карты, и после него сидят столько-то игроков и у них по столько-то фишек.

6. Выводить ответ - действие (будет три действия - Ответить, Выбросить карты или пойти ва-банк (all-in)).

что при данном размере фишек у игрока, в такой-то позиции и с такими-то картами. А так же при таких-то размерах фишек других игроков, которые сидят после него.

Одним словом эту таблицу нужно автоматизировать - что бы не считать и не смотреть на то, что за столом. Что бы прогрмма анализировала это за игрока и просто выводило решение. Желательно через HUD на конкретном столе.