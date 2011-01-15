Макрос в Экселе - VBA

Макрос должен работать в экселе 2003, при нажатии на иконку на панели управления.

При нажатии на макрос происходит открытие двух таблиц, которые лежат в корне диска С:

файл «клиенты» и файл “users”.

При этом активным (первым) окном должна быть таблица «клиенты».

Далее, при наведении курсора, или щелчке по логину пользователем (прямоугольник подвели в столбце №7), при нажатии на кнопку запуска макроса происходит обращение к файлу “users”. Происходит поиск выбранного логина в этой таблице в столбце №2 (Nick).

После нахождения строки с данным логином в таблице “users”, макрос обращается в столбец №3 (E-mail) , и копирует адрес E-mail в буфер обмена (либо на незанятое поле, например столбец № 100).

После этого макрос открывает почтовик (программу The Bat) и вставляет этот адрес в адрес получателя нового письма.

Дале происходит обращение в файлу ВОРД «Предложения», который также находится в корне диска С, (либо можно текст вставить на другой свободный лист в уже открытых документах эксель)

И весь текст из этого файла вставляет в тело письма.

Пользователь нажатием сам отправляет письмо.

срок 2-3 дня

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