Скрипт для фотошопа

При пакетной обработки фотографий они у меня из jpg переходят в psd после добавления на исходную картинку слоя, а так же при сохранении фото вылезает окно сохранения чтобы указать номер картинки.

Можете ли сделать так чтобы шел счетчик 1.psd, 2.psd и т.д. чтобы не ставить все это руками???