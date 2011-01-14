1С-Программирование

Нужен программист 1С для удаленного выполнения работ. В основном - небольшие доработки, но возможны и большие проекты. Периодически будут ставиться задачи, которые нужно будет выполнять.

Крайне желательно знание 1С ЗУП 8.2, ЗКБУ 8.2. Оплата - по факту выполнения любым доступным способом.

Задача № раз:

Нужно реализовать путем доработки типовой ЗКБУ 8.2. 19.4:

Нужно создать два удержания:

- За обмундирование

- За питание

Они должны рассчитываться следующим образом:

Сумма за питание = ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист)) , если ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист))

и Сумма за питание = 1500, если ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист))>= 1500

Сумма за обмундирование = ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист) - (Сумма За питание)) , если ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист) - (Сумма за питание))

и Сумма за обмундирование = 1500, если ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист)- (Сумма за питание))>= 1500.

Предлагайте Ваши сроки и стоимость.

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