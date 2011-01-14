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1С-Программирование
Нужен программист 1С для удаленного выполнения работ. В основном - небольшие доработки, но возможны и большие проекты. Периодически будут ставиться задачи, которые нужно будет выполнять.
Крайне желательно знание 1С ЗУП 8.2, ЗКБУ 8.2. Оплата - по факту выполнения любым доступным способом.
Задача № раз:
Нужно реализовать путем доработки типовой ЗКБУ 8.2. 19.4:
Нужно создать два удержания:
- За обмундирование
- За питание
Они должны рассчитываться следующим образом:
Сумма за питание = ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист)) , если ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист))
и Сумма за питание = 1500, если ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист))>= 1500
Сумма за обмундирование = ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист) - (Сумма За питание)) , если ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист) - (Сумма за питание))
и Сумма за обмундирование = 1500, если ((Начислено сотруднику за месяц) - (НДФЛ) -(ИСполнительный Лист)- (Сумма за питание))>= 1500.
Предлагайте Ваши сроки и стоимость.
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