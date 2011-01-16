Срок 5-6 дней Описание того что требуется: Программа на сетевой чат.
Программа на паскале
Нужна программа на паскале
Задание во вложении
срок сегодня
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $35
Нужна несложная программа которая будет генерировать из Вопроса и ответов определенный код. формат doc.Закрыт14 лет назад
При пакетной обработки фотографий они у меня из jpg переходят в psd после добавления на исходную картинку слоя, а так же при сохранении фото вылезает окно сохранения чтобы указать номер картинки. Можете ли ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $400
Нужен программист 1С для удаленного выполнения работ. В основном - небольшие доработки, но возможны и большие проекты. Периодически будут ставиться задачи, которые нужно будет выполнять. Крайне желательно знание 1С ЗУП 8.2, ЗКБУ 8.2. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужна помощь в реализации "запрета" окна FileDownload. При работе с WebBrowser.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Создать "сайт под ключ".Закрыт14 лет назад
Здравия! Интересует стоимость и время исполнения программы (аналог Garena) c некоторыми изменениями. А так же, количество программистов задействованных в разработке и возможное уменьшение сроков, за счет повышения количества программистов. Нужна именно ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо будет сделать перемещение камеры по макету торгового рынка с небольшими дополнениями в виде вывод контекстных текстов при клике на здания. Просьба писать только если есть опыт работы с Unity3D. Цена, сроки. Пока ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть множество программ, которые считывают информацию вреальном времеи с клиента покер рума и выводят его над столом. Пример: http://www.holdemindicator.com/ Там в реальном времени она считывает карты которые пришли, а ...Закрыт14 лет назад
Макрос должен работать в экселе 2003, при нажатии на иконку на панели управления. При нажатии на макрос происходит открытие двух таблиц, которые лежат в корне диска С: файл «клиенты» и файл “users”. ...Завершен14 лет назад