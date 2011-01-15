Программа автоматизатор

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок261 просмотр

Нужна программа, которая выполняла бы следующие действия:

1) заходила на несколько сайтов обходила по заданным ссылкам + Могла нажимать кнопки, нажимала кнопку "голосовать и тд"

2) выключала действующее подключение к сети и через несколько секунд включала обратно

и повторяла бы все заново.

14 лет назад
romasever
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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