.Net-контролы под WinForms

Требуется написать пару контролов для десктопного приложения на C# под Windows Forms. Версия фреймворка любая, на ваш выбор, но не ниже 2.0, можно 4.0. Из контролов сейчас требуются Navigation Pane типа Outlook и кастомный Tab Control. Скрины предоставлю. Оплата через WebMoney, по сумме договоримся. Нужен человек, который уже делал подобное или может оперативно написать с нуля. Стучать мне в жаббер [email protected], здесь писать не нужно. Спасибо.