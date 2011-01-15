Имеется файл калькулятора для расчета тарифа КАСКО, реализованный в MS Excel (см.вложение). Жуткие формулы, имеющиеся в нем нужно заменить на простые вида Tариф=баз.ставка*попр.коэф*коэф.возраста*стоимость. Величины базовых ставок для разных авто разных годов выпуска нужно будет взять ...
.Net-контролы под WinForms
Требуется написать пару контролов для десктопного приложения на C# под Windows Forms. Версия фреймворка любая, на ваш выбор, но не ниже 2.0, можно 4.0. Из контролов сейчас требуются Navigation Pane типа Outlook и кастомный Tab Control. Скрины предоставлю. Оплата через WebMoney, по сумме договоримся. Нужен человек, который уже делал подобное или может оперативно написать с нуля. Стучать мне в жаббер [email protected], здесь писать не нужно. Спасибо.
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