Link Extractor

Имеем: папку с множеством подпапок, в каждой из них - файлы одного сайта (jpg, html).

Нужно: собрать в единый .тхт файл все имена html файлов, применив транслитерацию из английских букв в русские (например, было: krasivoe-ozero.html, стало: красивое озеро). Все остальные файлы (jpg, css и т.п.) - игнорируются.

Плюс нужна функция подмешивания текста из стороннего файла, ну об этом подробнее при обсуждении техзадания.

ICQ: 289886297