Нужен проигрыватель медиаконтента

Доброго времени суток :)

Нужен медиаплеер для прослушивания только одного интернет радио, ссылка на которое уже прописана в проигрывателе.

Пожелания к функционалу:

возможность сворачиваться в трею, отображение тегов, кнопки Play, Stop, регулятор громкости, медиаплеер должен иметь инсталлятор и иметь малый размер (желательно в пределах 2 Мб)

Дизайн: Темный фон, на котором будет расположено название радио в а-ля неоновом свечении (название радио будет сообщено при заключении договора)