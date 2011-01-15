Модернизировать функцию urlread для MATLAB

В MATLAB есть функция urlread, которая скачивает исходный код страницы в символьный массив. Если страница в кодировке UTF-8, то все нормально. Но если страница имеет кодировку Windows-1251, то все символы кириллицы в выходном массиве превращаются в квадраты с кодом 26.

В общем, нужна матлабовская функция, которая может скачивать исходный код страницы с кодировкой Windows-1251 в символьный массив с сохранением символов кириллицы.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.

UPD: Проект закрыт, сам справился :)