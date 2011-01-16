Программа учета посетителей

Нужно написать программу учета посетителей бани под ос windows. Важное требование - дружественный интерфейс.

Входные данные время начала сеанса. Должен быть реалзован выбор скидок, приобретение доп услуг и т.п. мелочи. По окончанию времени сеанса для каждого посетителя будет воспроизводиться звуковой файл, соотвествеющий номеру посетителя.

Все подробности и детали обсудятся непосредтвенно с исполнителем.