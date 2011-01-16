Программа учета посетителей

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Закрыт28 заявок342 просмотра

Нужно написать программу учета посетителей бани под ос windows. Важное требование - дружественный интерфейс.

Входные данные время начала сеанса. Должен быть реалзован выбор скидок, приобретение доп услуг и т.п. мелочи. По окончанию времени сеанса для каждого посетителя будет воспроизводиться звуковой файл, соотвествеющий номеру посетителя.

Все подробности и детали обсудятся непосредтвенно с исполнителем.

14 лет назад
stepsgood
Иван 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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