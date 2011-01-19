Программа учета и распределения заказов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт31 заявка452 просмотра

Требуется программа для учета и распределения заказов поступающих от клиентов среди менеджеров компании. С возможностью прикрепления документации к заказу, и сортировки по видам работ, стадий выполнения, создания элементарных отчетов(по менеждеру, истории заказа, за период и т.д.) Все ньюансы в личку. Интересует примерные сроки и стоимость.

14 лет назад
Runemal
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Visual studio openGL

    $50

    Ужна прога в visual studio openGL должен быть 3д объект, звук, надпись, лагранж, поверхность безье и кривая безье, твининг анимация, система частиц ну это основное. я хотел 3д объект сделать пингвина. ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить класс на Delphi для работы с твиттером

    Есть класс реализующий авторизацию в аккаунт твиттера с последующей отправкой Direct Message. Авторизация проходит без проблем, а вот с отправкой сообщений проблема. Необходимо разобраться и исправить ошибку. Класс для работы с HTTP использует библиотеку Synapse.

    Delphi
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аналог garena.com

    Доброго времени суток. Интересует команда, либо человек, который сможет реализовать аналог garena.com. Сроки и цена вопроса. Не принципиально : - проживание в Украине(лучше в Киеве) -возможность поддерживать проект в ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать прослойку между SQL и XML

    $70

    Необходимо сделать программу работающую как сервис под Windows (висеть будет в трее и автозапуск сервиса) Функциональные возможности: Конвертация данных из SQL в XML по шаблону Пример: Select user, type, message, moment from ...

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать пхп таблицу для сайта.

    $10

    Есть сайт, на нем размещается всякая оргтехника. Надо сделать такую тему. Положить в корневую директорию эксцель файл. В нем идет 2 столбца Первый -название переменной, второй - цена. ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отчет на FastReport

    $50

    Из прилагаемого документа сделать отчет в FastReport. Только статические поля. Поля из БД добавлю сам. Отчет должен нормально экспортироваться в MS Word.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Множественный корреляционно-регрессионный анализ

    Необходимо в программу "Отдел Кадров" написанную в Delphi добавить модуль с математическим аппаратом - Множественный корреляционно-регрессионный анализ (Многофакторный анализ зависимости зарплаты от степени выполнения норм и разряда работников )

    Delphi
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сетевое подключение

    Имеется программа, которая создается сетевое подключение.. требуется программа которая будет убирать значек этого подключения из всех мест, т.е сделает его невидимым. ось - xp, 2003, 2008

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен проигрыватель медиаконтента

    Доброго времени суток :) Нужен медиаплеер для прослушивания только одного интернет радио, ссылка на которое уже прописана в проигрывателе. Пожелания к функционалу: возможность сворачиваться в трею, отображение тегов, кнопки ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа учета посетителей

    Нужно написать программу учета посетителей бани под ос windows. Важное требование - дружественный интерфейс. Входные данные время начала сеанса. Должен быть реалзован выбор скидок, приобретение доп услуг и т.п. мелочи. По окончанию времени сеанса ...

    Прикладное ПО28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад