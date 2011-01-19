Программа учета и распределения заказов

Требуется программа для учета и распределения заказов поступающих от клиентов среди менеджеров компании. С возможностью прикрепления документации к заказу, и сортировки по видам работ, стадий выполнения, создания элементарных отчетов(по менеждеру, истории заказа, за период и т.д.) Все ньюансы в личку. Интересует примерные сроки и стоимость.