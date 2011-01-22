Сделать прослойку между SQL и XML

Необходимо сделать программу работающую как сервис под Windows (висеть будет в трее и автозапуск сервиса)

Функциональные возможности:

Конвертация данных из SQL в XML по шаблону

Пример: Select user, type, message, moment from table

$user

$message

$moment

Результат сформированный по шаблону можно сохранить либо отправить как запрос на указаный URL методом POST

ПРИОРИТЕТ отправка данных POST запросом с получением данных, которые надо будет считать и записать в БД либо обновить строку из выборки.

Пока необходим именно такой функционал в дальнейшем в планах его развить...

Пишите сразу срок и стоимость работы.