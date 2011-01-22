Сделать прослойку между SQL и XML

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок240 просмотров

Необходимо сделать программу работающую как сервис под Windows (висеть будет в трее и автозапуск сервиса)

Функциональные возможности:

Конвертация данных из SQL в XML по шаблону

Пример: Select user, type, message, moment from table

$user

$message

$moment

Результат сформированный по шаблону можно сохранить либо отправить как запрос на указаный URL методом POST

ПРИОРИТЕТ отправка данных POST запросом с получением данных, которые надо будет считать и записать в БД либо обновить строку из выборки.

Пока необходим именно такой функционал в дальнейшем в планах его развить...

Пишите сразу срок и стоимость работы.

SQL
14 лет назад
Oleg_Vic
Олег 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

darknode
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
Работа выполнена на отлично, очень рекомендую!
Отличная постановка задачи. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

darknode
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать пхп таблицу для сайта.

    $10

    Есть сайт, на нем размещается всякая оргтехника. Надо сделать такую тему. Положить в корневую директорию эксцель файл. В нем идет 2 столбца Первый -название переменной, второй - цена. ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отчет на FastReport

    $50

    Из прилагаемого документа сделать отчет в FastReport. Только статические поля. Поля из БД добавлю сам. Отчет должен нормально экспортироваться в MS Word.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Множественный корреляционно-регрессионный анализ

    Необходимо в программу "Отдел Кадров" написанную в Delphi добавить модуль с математическим аппаратом - Множественный корреляционно-регрессионный анализ (Многофакторный анализ зависимости зарплаты от степени выполнения норм и разряда работников )

    Delphi
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сетевое подключение

    Имеется программа, которая создается сетевое подключение.. требуется программа которая будет убирать значек этого подключения из всех мест, т.е сделает его невидимым. ось - xp, 2003, 2008

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен проигрыватель медиаконтента

    Доброго времени суток :) Нужен медиаплеер для прослушивания только одного интернет радио, ссылка на которое уже прописана в проигрывателе. Пожелания к функционалу: возможность сворачиваться в трею, отображение тегов, кнопки ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа учета посетителей

    Нужно написать программу учета посетителей бани под ос windows. Важное требование - дружественный интерфейс. Входные данные время начала сеанса. Должен быть реалзован выбор скидок, приобретение доп услуг и т.п. мелочи. По окончанию времени сеанса ...

    Прикладное ПО28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модернизировать функцию urlread для MATLAB

    В MATLAB есть функция urlread, которая скачивает исходный код страницы в символьный массив. Если страница в кодировке UTF-8, то все нормально. Но если страница имеет кодировку Windows-1251, то все символы кириллицы в выходном массиве превращаются ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настроить ZoneMinder

    Есть ПК с Kubuntu 10.10. Есть Вебкамера [25035.672633] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Vimicro USB Camera (Altair) (0ac8:3450) Нужно: настроить ZoneMinder для работи с етой камерой, чтоб срабативала запись при движении и видео ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Link Extractor

    $5

    Имеем: папку с множеством подпапок, в каждой из них - файлы одного сайта (jpg, html). Нужно: собрать в единый .тхт файл все имена html файлов, применив транслитерацию из английских букв в русские (например, ...

    CSSHTML
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа автоматизатор

    Нужна программа, которая выполняла бы следующие действия: 1) заходила на несколько сайтов обходила по заданным ссылкам + Могла нажимать кнопки, нажимала кнопку "голосовать и тд" 2) выключала действующее подключение к сети и через ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад