Доброго времени суток. Интересует команда, либо человек, который сможет реализовать аналог garena.com. Сроки и цена вопроса. Не принципиально : - проживание в Украине(лучше в Киеве) -возможность поддерживать проект в ...
Исправить класс на Delphi для работы с твиттером
Есть класс реализующий авторизацию в аккаунт твиттера с последующей отправкой Direct Message. Авторизация проходит без проблем, а вот с отправкой сообщений проблема. Необходимо разобраться и исправить ошибку. Класс для работы с HTTP использует библиотеку Synapse.
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