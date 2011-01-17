Необходимо сделать программу работающую как сервис под Windows (висеть будет в трее и автозапуск сервиса) Функциональные возможности: Конвертация данных из SQL в XML по шаблону Пример: Select user, type, message, moment from ...
Аналог garena.com
Доброго времени суток. Интересует команда, либо человек, который сможет реализовать аналог garena.com. Сроки и цена вопроса.
Не принципиально :
- проживание в Украине(лучше в Киеве)
-возможность поддерживать проект в дальнейшем
-долгосрочное сотрудничество
-наличие команды.
icq - 250229432
skype - antihreist
Email - [email protected]
mob - +380934596004
Спасибо за внимание.
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