Требуется программа для учета и распределения заказов поступающих от клиентов среди менеджеров компании. С возможностью прикрепления документации к заказу, и сортировки по видам работ, стадий выполнения, создания элементарных отчетов(по менеждеру, истории заказа, за период и ...
OpenOffice.org + VBA
Предмет проходится на 4 курсе и называется "Моделирование систем". Нужно решить несколько лабораторных работ, на выходе должен получиться файл OpenOffice.org с кодом на VBA.
Примеры задач:
1. Мастер ОТК контролирует производство томатной пасты. Банки идут мимо по конвейру. Вероятность брака – P1, вероятность проверки банки мастером – P2, вероятность диагностирования брака, если он есть – P3, если его нет – P4. Промоделировать ситуацию. N – кол-во проплывших банок. Формат вывода на ваше усмотрение.
2. По встречным полосам автомагистрали едут автомобили. P1 – вероятность, что по первой полосе едет автомобиль (на 1 такт), V2 – по второй. P2 – вероятность выезда на встречную полосу с первой (на 1 такт), V2 – со второй. Оценить динамику кол-ва столкновений без учёта загораживания дороги. Считать, что дорога разбита на N-участков, каждый из которых проходится за 1 такт. В итоге должна получиться таблица со следующими данными: №такта, кол-во машин на 1 дороге, кол-во вышедших на встречную полосу, кол-во машин на 2 дороге, кол-во вышедших на встречную полосу.
Нужно решить 5 таких лабораторных до 10:00 21.01. Обязательно пишите среднюю стоимость решения каждой и/или сразу за все, если готовы выполнить всю работу.
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