Графические инструменты/visual c++2008 MFC

Здравствуйте! есть простой графический редактор в который нужно дописать инструменты (прямая, ломаная, элипс и прямоугольник). Знающему человеку на 15 минут дела. Плачу до 10$ веб мани. Сроки до завтра.

програма - http://rghost.ru/4011664

инструменты нужны такие же как в этой програме - http://rghost.ru/4011782 только чтобы выбирались не из списка, а иконки были