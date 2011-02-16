Добрый день. Необходима услуга создания тем с рекламной информацией по обменнику электронных валют на различных форумах. От вас требуется: 1. Выбрать форум. 2. Зарегистрироваться. 3. Создать тему по шаблону. 4. Оформить её. 5. Занести информацию в отчёт. Отчетность в удобное время(ежедневно, раз в ...