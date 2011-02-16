OgarkovS

Сергей OgarkovS

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Заказчик

ICQ: 432250560

  • Консультация. ИП, Вебмани, налоги

    Бюджет по договоренности Консультация. ИП, Вебмани, Налоги Добрый день. Назрели вопросы по связке моментов: - ИП - вебмани - налоги - расчетный счёт Нужен опытный в этих вопросах фрилансер, который поможет осознать многое и определиться с некоторыми ...

    Бухгалтерские услугинет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка простой экспертной системы

    Требуется создание простой экспертной системе на любом из языков: c++, c#, php, java. Обязательно наличие формы взаимодействия с пользователем, т.е не простое консольное приложение. Прикрепляю простенькое ТЗ, чтобы было понятно, какого уровня и какие цели по ...

    PHPJava
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка простой экспертной системы.

    Требуется создание простой экспертной системе на любом из языков: c++, c#, php, java. Обязательно наличие формы взаимодействия с пользователем, т.е не простое консольное приложение. Прикрепляю простенькое ТЗ, чтобы было понятно, какого уровня и какие цели по ...

    PHPJava
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Кодирование и декодирование txt на C++.

    Добрый день. Необходимо реализовать кодирование и декодирование(по вполне конкретным алгоритмам), используя код Рида-Маллера и БЧХ. Прикладываю литературу по этой теме. Оцениваю задачу как простую, так как перед глазами есть теория и c#-вариант Реализовать необходимо на c++, ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реализация автоматического доказательства

    Добрый день. Курсовая. Что такое Автоматическое доказательство теорем – вы можете узнать в гугле. Мне необходимо это реализовать в упрощённом виде для написания "курсовой". Язык роли не играет, сроки нужно определить максимально скоро, цена обсуждаема. Контакты, цены ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать кредитный сервис.

    В наличии около 12 макетов, сверстать в краткие сроки. Изначально брался другой исполнитель. Так что примерную сложность можете оценить по http://css.taras-web.co.cc/sit9/ ; http://css.taras-web.co.cc/sit9/index3.html Далее исполнитель пропал и поэтому ищем на данный момент нового. Сроки: максимально быстро, желательно ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Графика

    Графика Желательно побыстрее, за срочность доплатим.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Консультация дизайнера! Оценка юзабилити.

    $50

    Добрый вечер. Мы заканчиваем очередной дизайнерский проект и нам нужна грамотная оценка дизайна, юзабилити, оттенков цветов и прочей мелочи. Главное - довести макеты до ума. Задача проста: мы высылаем вам серию макетов, вы оцениваете каждый из них, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн кредитного сервиса Webmoney.

    День добрый. Требуется дизайнер для кредитного сервиса Webmoney. Необходимо нарисовать макеты в стиле exchange-only.com, соблюдая новые требования ТЗ. Главная страница + ~8 дополнительных, отрисовка некоторых модулей. Примерная структура сайта(в ТЗ всё прописано): - Главная - Статьи - Этапы выдачи кредита - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание рекламных тем на форумах.

    $100

    Добрый день. Необходима услуга создания тем с рекламной информацией по обменнику электронных валют на различных форумах. От вас требуется: 1. Выбрать форум. 2. Зарегистрироваться. 3. Создать тему по шаблону. 4. Оформить её. 5. Занести информацию в отчёт. Отчетность в удобное время(ежедневно, раз в ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать описание сервиса для обменника эл. валют.

    Добрый день, необходимо написать описание сервисе обмена электронных валют https://exchange-only.com Должно получиться 2 варианта: полный и краткий. По количеству слов определимся уже при личном разговоре. Понимание темы, о чем необходимо написать - обязательно. ICQ 432250560.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннеры для обменника электронных валют.

    $50

    Сайт: https://exchange-only.com Требования: Основные размеры баннеров: 486x60 и 100x100. Далее возможно понадобиться ещё ресайз данных баннеров. Красивый, яркий, бросающийся в глаза баннер. Важна идея исполнения. Тематика: Обмен электронных валют, на данный момент внутри системы webmoney. Оплата: Webmoney Сроки: 5 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание рекламных кампаний Google, Яндекс, ВК

    Создание рекламных кампаний Google, Яндекс, Вконтакте. Подбор слов, аудитории, оптимальная настройка кампаний и т.д. Возможно дальнейшее сотрудничество после окончания работы. Сам сайт: https://exchange-only.com - обменник электронных денег, а конкретно webmoney. Оплата: webmoney.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перерисовка двух макетов.

    $30

    Необходимо перерисовать 2 макета, переделав кнопки и т.д на английский язык + нарезка. 1. Макет по странице - http://top-only.ru/ 2. Макет по странице - http://wow.top-only.ru/ + пара кнопок из админ.меню. Оплата Webmoney. ICQ 432250560

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат. Физика.

    $50

    Добрый день. Необходимо написать реферат по физике, конкретная тема будет обсуждаться индивидуально в ICQ. Сроки: 3-4 дня. Оплата: Webmoney. Бюджет: 50$ Дополнительно: Реферат будет участвовать в небольшом конкурсе, в случае победы - исполнителю выплачивается бонус 50$

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод макетов на английский язык.

    $20

    Необходимо перевести 2 макета на английский язык + нарезка. 1. Макет по странице - http://top-only.ru/ 2. Макет по странице - http://wow.top-only.ru/ + пара кнопок из админ.меню. Оплата Webmoney.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать 2 макета.

    $20

    Добрый вечер. Необходимо перевести 2 макета на английский язык + нарезка. 1. Макет по странице - http://top-only.ru/ 2. Макет по странице - http://wow.top-only.ru/ + пара кнопок из админ.меню. Срок: среда. Оплата: wmr.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
bihle
Артем 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Небольшая программа на JAVA.
5+
Работа выполнена в срок, учтены все пожелания и каждый пункт ТЗ. Будем сотрудничать в будущем.
Ответный отзыв
unkarjedy
Дмитрий 
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
$90
10 баллов
13 лет назад
Графика
Приятно работать. Оплата моментальная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена в срок.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$50
9 баллов
13 лет назад
Консультация дизайнера! Оценка юзабилити.
Оплата получена, спасибо за интересный проект.
Работа выполнена, благодарим за результат.
Ответный отзыв
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Баннеры для обменника электронных валют.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи + приятное общение + моментальная оплата = мечта фрилансера. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Отличная идея для баннера и шикарное её исполнение. Работой доволен.
Ответный отзыв
BillyBoy
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Написать описание сервиса для обменника эл. валют.
Приятно работать. Оплата в срок. PS Сергей, обращайтесь, если понадобится помощь в написании текстов. :)
Работа выполнена в срок.
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