Бюджет по договоренности Консультация. ИП, Вебмани, Налоги Добрый день. Назрели вопросы по связке моментов: - ИП - вебмани - налоги - расчетный счёт Нужен опытный в этих вопросах фрилансер, который поможет осознать многое и определиться с некоторыми ...
- Бухгалтерские услугинет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание простой экспертной системе на любом из языков: c++, c#, php, java. Обязательно наличие формы взаимодействия с пользователем, т.е не простое консольное приложение. Прикрепляю простенькое ТЗ, чтобы было понятно, какого уровня и какие цели по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется создание простой экспертной системе на любом из языков: c++, c#, php, java. Обязательно наличие формы взаимодействия с пользователем, т.е не простое консольное приложение. Прикрепляю простенькое ТЗ, чтобы было понятно, какого уровня и какие цели по ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо реализовать кодирование и декодирование(по вполне конкретным алгоритмам), используя код Рида-Маллера и БЧХ. Прикладываю литературу по этой теме. Оцениваю задачу как простую, так как перед глазами есть теория и c#-вариант Реализовать необходимо на c++, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Курсовая. Что такое Автоматическое доказательство теорем – вы можете узнать в гугле. Мне необходимо это реализовать в упрощённом виде для написания "курсовой". Язык роли не играет, сроки нужно определить максимально скоро, цена обсуждаема. Контакты, цены ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
В наличии около 12 макетов, сверстать в краткие сроки. Изначально брался другой исполнитель. Так что примерную сложность можете оценить по http://css.taras-web.co.cc/sit9/ ; http://css.taras-web.co.cc/sit9/index3.html Далее исполнитель пропал и поэтому ищем на данный момент нового. Сроки: максимально быстро, желательно ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Графика Желательно побыстрее, за срочность доплатим.3D-графика1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Добрый вечер. Мы заканчиваем очередной дизайнерский проект и нам нужна грамотная оценка дизайна, юзабилити, оттенков цветов и прочей мелочи. Главное - довести макеты до ума. Задача проста: мы высылаем вам серию макетов, вы оцениваете каждый из них, ...Завершен13 лет назад
День добрый. Требуется дизайнер для кредитного сервиса Webmoney. Необходимо нарисовать макеты в стиле exchange-only.com, соблюдая новые требования ТЗ. Главная страница + ~8 дополнительных, отрисовка некоторых модулей. Примерная структура сайта(в ТЗ всё прописано): - Главная - Статьи - Этапы выдачи кредита - ...Закрыт13 лет назад
- $20
Описание системы скидок для обменника электронных валют https://exchange-only.com/Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день. Необходима услуга создания тем с рекламной информацией по обменнику электронных валют на различных форумах. От вас требуется: 1. Выбрать форум. 2. Зарегистрироваться. 3. Создать тему по шаблону. 4. Оформить её. 5. Занести информацию в отчёт. Отчетность в удобное время(ежедневно, раз в ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, необходимо написать описание сервисе обмена электронных валют https://exchange-only.com Должно получиться 2 варианта: полный и краткий. По количеству слов определимся уже при личном разговоре. Понимание темы, о чем необходимо написать - обязательно. ICQ 432250560.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Сайт: https://exchange-only.com Требования: Основные размеры баннеров: 486x60 и 100x100. Далее возможно понадобиться ещё ресайз данных баннеров. Красивый, яркий, бросающийся в глаза баннер. Важна идея исполнения. Тематика: Обмен электронных валют, на данный момент внутри системы webmoney. Оплата: Webmoney Сроки: 5 ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Создание рекламных кампаний Google, Яндекс, Вконтакте. Подбор слов, аудитории, оптимальная настройка кампаний и т.д. Возможно дальнейшее сотрудничество после окончания работы. Сам сайт: https://exchange-only.com - обменник электронных денег, а конкретно webmoney. Оплата: webmoney.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать 2 простых программы, более конкретно по условиям задания, ценам и т.д - ICQ 474769233 - Выполнить необходимо сегодня. - Оплата Webmoney - Бюджет обсуждаем.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходим дизайн для банковской карты, ТЗ предоставим после выбора исполнителя. Желательно сразу предоставить своё портфолио с работами по необходимой тематике.Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо перерисовать 2 макета, переделав кнопки и т.д на английский язык + нарезка. 1. Макет по странице - http://top-only.ru/ 2. Макет по странице - http://wow.top-only.ru/ + пара кнопок из админ.меню. Оплата Webmoney. ICQ 432250560Закрыт13 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо написать реферат по физике, конкретная тема будет обсуждаться индивидуально в ICQ. Сроки: 3-4 дня. Оплата: Webmoney. Бюджет: 50$ Дополнительно: Реферат будет участвовать в небольшом конкурсе, в случае победы - исполнителю выплачивается бонус 50$Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо перевести 2 макета на английский язык + нарезка. 1. Макет по странице - http://top-only.ru/ 2. Макет по странице - http://wow.top-only.ru/ + пара кнопок из админ.меню. Оплата Webmoney.Переводы9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Добрый вечер. Необходимо перевести 2 макета на английский язык + нарезка. 1. Макет по странице - http://top-only.ru/ 2. Макет по странице - http://wow.top-only.ru/ + пара кнопок из админ.меню. Срок: среда. Оплата: wmr.Закрыт13 лет назад