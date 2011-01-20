Необходим БОТ для сбора URL пользователей ЖЖ (всего ЖЖ) 1. Сбор уникальных адресов пользователей http://###.livejournal.com/ 2. Сохранение в SQL собранных линков 3. Добавление свеже-найденных линков в SQL От Вас требуется сообщить ...
Программа сбора "циферок" с разных аккаунтов сайта
Дано: 3 сайта с абсолютно одинаковым движком, по n аккаунтов на каждом
Требуется: приложение, которое будет каждые n минут заходить на один из трех сайтов под определенным аккаунтом, брать циферку, разлогиниваться, заходить с другим логином на один из сайтов и т.д.
Опционально: выбор аккаунтов, которые необходимо обновлять; выбор времени обновления "нужных" аккаунтов; ручное обновление каждого/выбранных аккаунта(ов); отображение полной статистики обновлений; выгрузка в таблицу
Бюджет не резиновый, будут рассматриваться более-менее интересные предложения
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