Программа сбора "циферок" с разных аккаунтов сайта

Дано: 3 сайта с абсолютно одинаковым движком, по n аккаунтов на каждом

Требуется: приложение, которое будет каждые n минут заходить на один из трех сайтов под определенным аккаунтом, брать циферку, разлогиниваться, заходить с другим логином на один из сайтов и т.д.

Опционально: выбор аккаунтов, которые необходимо обновлять; выбор времени обновления "нужных" аккаунтов; ручное обновление каждого/выбранных аккаунта(ов); отображение полной статистики обновлений; выгрузка в таблицу

Бюджет не резиновый, будут рассматриваться более-менее интересные предложения