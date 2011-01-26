Здравствуйте, есть исходник программы, которую нужно доработать - добавить одну функцию. Принцип работы - берется один текстовый файл - берется строка из него разбивается и записывается в другой файл. одновременно берется второй текстовый файл - ...
Необходим бот для сбора URL пользователей ЖЖ
Необходим БОТ для сбора URL пользователей ЖЖ (всего ЖЖ)
1. Сбор уникальных адресов пользователей http://###.livejournal.com/
2. Сохранение в SQL собранных линков
3. Добавление свеже-найденных линков в SQL
От Вас требуется сообщить
1. Срок выполнения
2. Используемый язык, OS, СУБД.
3. Цена
Заявки – «пиши, обсудим» и «пиши, договоримся» не рассматриваются!
Первый 50% после получения компиленого продукта (бета, триал или еще что-то)
Вторые 50% после получения релиза с исходниками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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