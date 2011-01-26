Необходим бот для сбора URL пользователей ЖЖ

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Завершен3 заявки266 просмотров

Необходим БОТ для сбора URL пользователей ЖЖ (всего ЖЖ)

1. Сбор уникальных адресов пользователей http://###.livejournal.com/

2. Сохранение в SQL собранных линков

3. Добавление свеже-найденных линков в SQL

От Вас требуется сообщить

1. Срок выполнения

2. Используемый язык, OS, СУБД.

3. Цена

Заявки – «пиши, обсудим» и «пиши, договоримся» не рассматриваются!

Первый 50% после получения компиленого продукта (бета, триал или еще что-то)

Вторые 50% после получения релиза с исходниками.

SQL
14 лет назад
CentNer
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sashkis
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$60
1 день
Задача решена за неполных 3 часа, «вопросов» о качестве нет! Лёгок и приятен в общении, вполне адекватный. В общем, рад сотрудничеству и по возможности продолжу работу с Александром.
Очень приятно сотрудничать!Надеюсь на продолжение!

Заявки фрилансеров

Sashkis
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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