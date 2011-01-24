Доработка программы для работы с текстом [Delphi]

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Завершен17 заявок384 просмотра

Здравствуйте, есть исходник программы, которую нужно доработать - добавить одну функцию. Принцип работы - берется один текстовый файл - берется строка из него разбивается и записывается в другой файл. одновременно берется второй текстовый файл - берется строка из него и дописывается в тот же файл. Т.е. простая работа с текстом. Более подробно - пм.

Delphi
14 лет назад
vovabart
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Art-Programs
Артур 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Рекомендую работать с человеком. Делает быстро и качественно. Постоянно онлайн, что не может не радовать.
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Заявки фрилансеров

Art-Programs
Артур 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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