Доработка программы для работы с текстом [Delphi]

Здравствуйте, есть исходник программы, которую нужно доработать - добавить одну функцию. Принцип работы - берется один текстовый файл - берется строка из него разбивается и записывается в другой файл. одновременно берется второй текстовый файл - берется строка из него и дописывается в тот же файл. Т.е. простая работа с текстом. Более подробно - пм.