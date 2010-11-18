Есть программа [Delphi], многопоточна. Нужно ее доработать. Конкретно – правильно завершать работу с потоками при ее закрытии и сделать показ, когда завершилась работа потоков.
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- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, есть исходник программы, которую нужно доработать - добавить одну функцию. Принцип работы - берется один текстовый файл - берется строка из него разбивается и записывается в другой файл. одновременно берется второй текстовый файл - ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Программа работает с http прокси. Необходимо ее переделать для работы с socks4 прокси.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Есть отдельный модуль для работы с прокси и небольшое (в 2-х словах) его описание, но часть функций в нем не расписано. А хотелось бы понять как их использовать... Поэтому требуется человек, который по модулю+описание ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
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