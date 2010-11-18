vovabart

Бартеньев vovabart

 
44 годаРоссия/Нижневартовск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Sivis
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Доработка программы по поиску содержимого в файлах
Четкое задание, быстрая оплата
Сделано все быстро и правильно. Рекомендую с ним работать.
Ответный отзыв
Art-Programs
Артур 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Доработка программы для работы с текстом [Delphi]
Было приятно сотрудничать. Спасибо.
Рекомендую работать с человеком. Делает быстро и качественно. Постоянно онлайн, что не может не радовать.
Ответный отзыв