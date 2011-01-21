Нужно создать простую программу на C# под .NET2 (в результате мне нужны ее исходники), в которой будет присутствовать элемент управления webBrowser (или какой либо его аналог). Пользователь будет задавать в TextBox URL страницы, нажимать кнопку ...
Срочно. Мелкие правки Builder
1. Пункт меню отчеты - 3 первых - форма выбора. "Номер плавки" должен выбираться из выпадающего списка (сейчас из Edit)
2. 3 первых отчета, QuickReport, - одинаковые, так и должно быть? Если нет - поправить. Если да - почему так?
3. Работа с таблицами - добавить пункт пробы-результаты. Новая форма. Выводятся пробы и результатов связными таблицами (Два грида, в одном выводится табл "пробы", во второй - результаты проб, при перемещении по первому гриду - во втором подсвечиваются нужные строки или отображаются).
Во вложении exe и база. Все исходники - по требованию на мыло.
Соединение с базой данных ч-з ADO.
Рассматриваю предложения от тех, кто может сделать сейчас, сегодня до 15.00 по МСК.
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