Срочно. Мелкие правки Builder

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Завершен1 заявка111 просмотров

1. Пункт меню отчеты - 3 первых - форма выбора. "Номер плавки" должен выбираться из выпадающего списка (сейчас из Edit)

2. 3 первых отчета, QuickReport, - одинаковые, так и должно быть? Если нет - поправить. Если да - почему так?

3. Работа с таблицами - добавить пункт пробы-результаты. Новая форма. Выводятся пробы и результатов связными таблицами (Два грида, в одном выводится табл "пробы", во второй - результаты проб, при перемещении по первому гриду - во втором подсвечиваются нужные строки или отображаются).

Во вложении exe и база. Все исходники - по требованию на мыло.

Соединение с базой данных ч-з ADO.

Рассматриваю предложения от тех, кто может сделать сейчас, сегодня до 15.00 по МСК.

14 лет назад
IronRat
Яков 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

JanMihail
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задание изложено четко и ясно. Весь материал для работы предоставлен. Все время на связи, никуда не теряется, оплата по факту. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

JanMihail
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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