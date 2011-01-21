Срочно. Мелкие правки Builder

1. Пункт меню отчеты - 3 первых - форма выбора. "Номер плавки" должен выбираться из выпадающего списка (сейчас из Edit)

2. 3 первых отчета, QuickReport, - одинаковые, так и должно быть? Если нет - поправить. Если да - почему так?

3. Работа с таблицами - добавить пункт пробы-результаты. Новая форма. Выводятся пробы и результатов связными таблицами (Два грида, в одном выводится табл "пробы", во второй - результаты проб, при перемещении по первому гриду - во втором подсвечиваются нужные строки или отображаются).

Во вложении exe и база. Все исходники - по требованию на мыло.

Соединение с базой данных ч-з ADO.

Рассматриваю предложения от тех, кто может сделать сейчас, сегодня до 15.00 по МСК.