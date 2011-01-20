Настроить импорт товаров из эксель файлов в виртуал март
Автоматизированная работа с сайтом
Здравствуйте.
требуется написание программы автоматизирующей некоторые действия с сайтом такие как авторизация и последующий анализ и сбор информации.
связь и полное тз по 557807754
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