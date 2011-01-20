Автоматизированная работа с сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок200 просмотров

Здравствуйте.

требуется написание программы автоматизирующей некоторые действия с сайтом такие как авторизация и последующий анализ и сбор информации.

связь и полное тз по 557807754

14 лет назад
Skurat
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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