Форма добавления данных в Mysql (Delphi)

Имеется база данных Mysql с двумя таблицами: users и descr. В users имеются записи о пользователях (ФИО, почта и т.д.), а в descr находятся сообщения от этих пользователей (id, ФИО, тема, сообщение).

Необходимо написать совершенно простую форму (с полями ФИО, тема, сообщение) с помощью которой пользователи будут добавлять записи в MYSQL базу (таблицу descr).

Условия:

- Форма должна иметь простой вид, ничего лишнего.

- Поле ФИО в самой форме должно иметь падающее меню которое будет подгружать ФИО из Mysql таблицы users.

- Нужно учесть что форма в будущем будет дорабатываться другими специалистами. Поэтому желательны комментарии.

Остальное при переписке.