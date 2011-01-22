Калькулятор комплексных чисел. Делфи

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Закрыт10 заявок282 просмотра

Разработка Windows–приложения для работы с комплексными числами.

Требования

1. Приложение должно иметь дружественный интерфейс пользователя:

- все объекты должны иметь информативные названия (например, не “Button1”, а “Выбрать представление”);

- в каждый момент времени пользователю должны быть доступны только те операции, которые могут быть выполнены (например, пока пользователь не задал исходные данные и не выбрал операцию, он не может просмотреть результаты);

- при наведении указателя мыши на объекты приложения должны появляться всплывающие подсказки;

- каждая из основных задач должна быть представлена пользователю либо на отдельной вкладке, либо на отдельной форме;

- пользователь должен иметь возможность работать как с терминалом, так и с файлами (как при вводе, так и при выводе данных).

2. Приложение должно позволять пользователю:

- осуществлять выбор формы представления комплексных чисел (алгебраическая, тригонометрическая, показательная);

- выбрать операцию (смена знака, нахождение абсолютной величины, возведение в степень, извлечение корня, сложение, вычитание, умножение, деление);

- ввести операнд (для унарных операций) и операнды (для бинарных операций);

- получить на экране результат выполнения операций;

- просмотреть на экране протокол работы: все действия, выполненные за текущий сеанс работы (операнд(ы)), операция и результат);

- сохранить протокол работы в файле.

срок 2 дня.

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Delphi
14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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