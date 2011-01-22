Нужен софт со следующими возможностями 0. Работал под windows server 2003/2008 1. Софт что б запускался в ...
Разработка антивирусного ПО
Создание антивирусного программного обеспечения.Отличное знание всех продуктов.Учитывание их сильных и слабых аспектов. Желание в последующем работать на постоянной основе удаленно.
Рассматриваются граждане Москвы и области
Заявки фрилансеров
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