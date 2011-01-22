Разработка антивирусного ПО

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки296 просмотров

Создание антивирусного программного обеспечения.Отличное знание всех продуктов.Учитывание их сильных и слабых аспектов. Желание в последующем работать на постоянной основе удаленно.

Рассматриваются граждане Москвы и области

14 лет назад
roman_berlin
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров