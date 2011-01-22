Есть адресный план города, порядка 27тыс записей, то есть селение, улица, номер дома...необходимо чтобы ComboBox работал как в примере http://download.2gis.ru/arhives/2GIS_Omsk-77.exe Сами данные подгружаются один раз из БД и далее хранятся в ОЗу. Имеется ...
Софт под серверные win версии
Нужен софт со следующими возможностями
0. Работал под windows server 2003/2008
1. Софт что б запускался в невидемом режиме, что б его не было видно в диспетчере задач
2. При запуске проверял стоит ли он в автозагрузке, если нет то прописывал себя туда
3. Заблокировать доступ пользователя к папке Панель Управления -> Сетевые подключения
4. Скачивался с нашего сервера опенвпн, сетапился драйвер для tap адаптера и так же запускался в скрытом режиме и всегда был запущеный (подробней в icq)
4а. адрес с которого качать все я мог указывать при запуске этого софта
5. настраивался NAT (http://www.oszone.net/9441/NAT
стоимость и сроки указываем пожалуйста
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