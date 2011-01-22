Софт под серверные win версии

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки277 просмотров

Нужен софт со следующими возможностями

0. Работал под windows server 2003/2008

1. Софт что б запускался в невидемом режиме, что б его не было видно в диспетчере задач

2. При запуске проверял стоит ли он в автозагрузке, если нет то прописывал себя туда

3. Заблокировать доступ пользователя к папке Панель Управления -> Сетевые подключения

4. Скачивался с нашего сервера опенвпн, сетапился драйвер для tap адаптера и так же запускался в скрытом режиме и всегда был запущеный (подробней в icq)

4а. адрес с которого качать все я мог указывать при запуске этого софта

5. настраивался NAT (http://www.oszone.net/9441/NAT

стоимость и сроки указываем пожалуйста

14 лет назад
wait
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

XShStasX
Макс 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$150
2 дня

Заявки фрилансеров

XShStasX
Макс 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Умный ComboBox C#

    Есть адресный план города, порядка 27тыс записей, то есть селение, улица, номер дома...необходимо чтобы ComboBox работал как в примере http://download.2gis.ru/arhives/2GIS_Omsk-77.exe Сами данные подгружаются один раз из БД и далее хранятся в ОЗу. Имеется ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автоматизированная работа с сайтом

    Здравствуйте. требуется написание программы автоматизирующей некоторые действия с сайтом такие как авторизация и последующий анализ и сбор информации. связь и полное тз по 557807754

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа сбора "циферок" с разных аккаунтов сайта

    $40

    Дано: 3 сайта с абсолютно одинаковым движком, по n аккаунтов на каждом Требуется: приложение, которое будет каждые n минут заходить на один из трех сайтов под определенным аккаунтом, брать циферку, разлогиниваться, заходить с другим ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходим бот для сбора URL пользователей ЖЖ

    Необходим БОТ для сбора URL пользователей ЖЖ (всего ЖЖ) 1. Сбор уникальных адресов пользователей http://###.livejournal.com/ 2. Сохранение в SQL собранных линков 3. Добавление свеже-найденных линков в SQL От Вас требуется сообщить ...

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка программы для работы с текстом [Delphi]

    Здравствуйте, есть исходник программы, которую нужно доработать - добавить одну функцию. Принцип работы - берется один текстовый файл - берется строка из него разбивается и записывается в другой файл. одновременно берется второй текстовый файл - ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Срочно. Мелкие правки Builder

    1. Пункт меню отчеты - 3 первых - форма выбора. "Номер плавки" должен выбираться из выпадающего списка (сейчас из Edit) 2. 3 первых отчета, QuickReport, - одинаковые, так и должно быть? Если нет - ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад