Софт под серверные win версии

Нужен софт со следующими возможностями

0. Работал под windows server 2003/2008

1. Софт что б запускался в невидемом режиме, что б его не было видно в диспетчере задач

2. При запуске проверял стоит ли он в автозагрузке, если нет то прописывал себя туда

3. Заблокировать доступ пользователя к папке Панель Управления -> Сетевые подключения

4. Скачивался с нашего сервера опенвпн, сетапился драйвер для tap адаптера и так же запускался в скрытом режиме и всегда был запущеный (подробней в icq)

4а. адрес с которого качать все я мог указывать при запуске этого софта

5. настраивался NAT (http://www.oszone.net/9441/NAT

стоимость и сроки указываем пожалуйста