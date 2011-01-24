Программа компилятор-архиватор.

Есть такая программа для форекса MetaTrader, в ёё пакет входит программа для компиляции исходников на языке MQL4 (можно запустить компиляцию так же из командной строки).

Что нужно:

Сделать прогу на Delfi, С++ или еще на чём - неважно. В программе 3 поля, для заполнения пользователем (2 выпадающих списка и 1 текстовое поле). Программа должна будет взять данные из одного поля и вписать их в текстовый файл в определенное место, затем скомпилировать этот файл (путем запуска компилятора из MetaTraider), затем полученный файл и еще кое какие файлы заархивировать и положить в нужную директорию. Всё.