Программа компилятор-архиватор.

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Закрыт16 заявок248 просмотров

Есть такая программа для форекса MetaTrader, в ёё пакет входит программа для компиляции исходников на языке MQL4 (можно запустить компиляцию так же из командной строки).

Что нужно:

Сделать прогу на Delfi, С++ или еще на чём - неважно. В программе 3 поля, для заполнения пользователем (2 выпадающих списка и 1 текстовое поле). Программа должна будет взять данные из одного поля и вписать их в текстовый файл в определенное место, затем скомпилировать этот файл (путем запуска компилятора из MetaTraider), затем полученный файл и еще кое какие файлы заархивировать и положить в нужную директорию. Всё.

14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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