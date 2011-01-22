Небольшой макрос для excel

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Закрыт2 заявки222 просмотра

Имеется 2 листа excel файла

1 лист 1столбец это номер фильма, 2столбец перечень актеров этого фильма через запятую, имена актеров разных цветов.

2 лист 1столбец это имя актера, 2 столбец перечень псевдонимов актера через запятую, (дальше в столбцах параметры актеров они не используются для работы).

1. Из первого листа берутся по очереди все актеры указанного цвета, во втором файле ищется (до первого совпадения) такого же актера (без учета цвета). Из второго файла вся строка с совпавшим актером перемещается в третий вновь созданный лист, при этом имя в первом листе перекрашивается в другой цвет. Цвет актеров по которому ведется поиск и в какой потом будет перекрашиваться указывается перед процессом.

2.Из первого листа берутся по очереди все актеры указанного цвета, во втором файле он ищется (до первого совпадения) в псевдонимах (без учета цвета). Из второго файла вся строка с совпавшим актером перемещается в третий вновь созданный лист, при этом имя в первом листе перекрашивается в другой цвет и переименовывается в имя соответствующее этому псевдониму . Цвет актеров по которому ведется поиск и в какой потом будет перекрашиваться указывается перед процессом.

Вот такое еще уточнение если актер уже есть в третьем листе то он игнорируется.

3. В первом листе в каждой ячейке удалить дубликаты актеров.

4. Возможность выделить актеров состоящих менее чем из двух слов своим цветом (в первом листе)

14 лет назад
den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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