Редактор схем бизнес-процессов

Требуется разработать графический редактор схем workflow.

Каждый квадратик содержит информацию, хранящуюся в БД. Вся логика работы с БД смоделирована в MS Access+ MS SQL – можно оттуда брать код. ТЗ вышлю в ответ на ваши заявки.

Оплата поэтапная. Реализация на C#, LINQ, MS SQL. Рисунок концепции прилагаю.

Об опыте создания подобных редакторов пишите в личку.

Интересуют: скриншоты проектов, какие граф. библиотеки вы уже использовали, знание MS Access и MS SQL.