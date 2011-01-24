Редактор схем бизнес-процессов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок213 просмотров

Требуется разработать графический редактор схем workflow.

Каждый квадратик содержит информацию, хранящуюся в БД. Вся логика работы с БД смоделирована в MS Access+ MS SQL – можно оттуда брать код. ТЗ вышлю в ответ на ваши заявки.

Оплата поэтапная. Реализация на C#, LINQ, MS SQL. Рисунок концепции прилагаю.

Об опыте создания подобных редакторов пишите в личку.

Интересуют: скриншоты проектов, какие граф. библиотеки вы уже использовали, знание MS Access и MS SQL.

SQL
14 лет назад
AndyLee
Ли 
62 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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