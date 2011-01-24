Нужен софт со следующими возможностями 0. Работал под windows server 2003/2008 1. Софт что б запускался в ...
Редактор схем бизнес-процессов
Требуется разработать графический редактор схем workflow.
Каждый квадратик содержит информацию, хранящуюся в БД. Вся логика работы с БД смоделирована в MS Access+ MS SQL – можно оттуда брать код. ТЗ вышлю в ответ на ваши заявки.
Оплата поэтапная. Реализация на C#, LINQ, MS SQL. Рисунок концепции прилагаю.
Об опыте создания подобных редакторов пишите в личку.
Интересуют: скриншоты проектов, какие граф. библиотеки вы уже использовали, знание MS Access и MS SQL.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $5
Имеется 2 листа excel файла 1 лист 1столбец это номер фильма, 2столбец перечень актеров этого фильма через запятую, имена актеров разных цветов. 2 лист 1столбец это имя актера, 2 столбец перечень псевдонимов актера ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Программа рассылки сообщений и писем, НЕ для СПАМа ТЗ: http://videoblogakima.com/TZVideoBlogAKimARassl.rar Цены / сроки прошу писать в ICQ 3девять6-1два0-1 два4 Прога нужна для рассылки подписавшимся на нее зрителей. Требуется комплексное решение в ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Разработка Windows–приложения для работы с комплексными числами. Требования 1. Приложение должно иметь дружественный интерфейс пользователя: - все объекты должны иметь информативные названия (например, не “Button1”, а “Выбрать ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10000
Создание антивирусного программного обеспечения.Отличное знание всех продуктов.Учитывание их сильных и слабых аспектов. Желание в последующем работать на постоянной основе удаленно. Рассматриваются граждане Москвы и областиПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть адресный план города, порядка 27тыс записей, то есть селение, улица, номер дома...необходимо чтобы ComboBox работал как в примере http://download.2gis.ru/arhives/2GIS_Omsk-77.exe Сами данные подгружаются один раз из БД и далее хранятся в ОЗу. Имеется ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать 2 простых программы, более конкретно по условиям задания, ценам и т.д - ICQ 474769233 - Выполнить необходимо сегодня. - Оплата Webmoney - Бюджет обсуждаем.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. требуется написание программы автоматизирующей некоторые действия с сайтом такие как авторизация и последующий анализ и сбор информации. связь и полное тз по 557807754Прикладное ПО8 заявокЗакрыт14 лет назад
Настроить импорт товаров из эксель файлов в виртуал мартПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Имеется база данных Mysql с двумя таблицами: users и descr. В users имеются записи о пользователях (ФИО, почта и т.д.), а в descr находятся сообщения от этих пользователей (id, ФИО, тема, сообщение). ...Прикладное ПО26 заявокЗакрыт14 лет назад