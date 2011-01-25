Описание работы: требуется реализовать решение задачи построения сети энергоснабжения оптимальной топологии. Имеется ПРЕДЛОЖЕНИЕ как решать задачу, надо довести до ума математику и реализовать ГА, метод комбинирования эвристик. Обязательно: наличие опыта работы с генетическими алгоритмами ...
Программа объединения изображений
Сделать программу для пакетного попапочного объединения скриншотов фильмов. Вида х-столбцов на х-строк
Предпологаемый алгоритм работы
1. Выбираем папки с которыми будем работать (должна бать возможность использовать drag and drop). Необходимо наличие галочки «Обрабатывать вложенные папки». «Обрабатывать вложенные папки как отдельные папки»
2. Указаваем матрицу по которой объединять изображения. С указанием толщины и цвета границы между изображениями.
Например
3х4 – 3 столбца и 4 строки. В случае если количество обрабатываемых файлов в папке (и подпапках при включенном флажке) больше, в данном случае 12, то изображения для матрицы выбираются в произвольном порядке.
3х0 – все обрабатываемые изображения из конкретной папки (и подпапках при включенном флажке) распологаются в 3 колонки.
0х3 – все обрабатываемые изображения из конкретной папки (и подпапках при включенном флажке) распологаются в 3 строки
3. Указывается папка для сохранения результатов объединения. Имена файлов формируются в виде Имя_основной_папки_result.jpg
4. Размер клеточек матрицы формируется на основе максимальных изображений среди обрабатываемых в папке (и подпапках)
Например при изображениях 512х388 и 320х240 все клеточки матрицы формируются размером 512х388, а изображения 320х240 распологаются по центру этих клеток. Должна быть возможность задать цвет фона при наличии свободного места по краям изображений.
В тоже время если имеются изображения 512х388 и 740х380 то размеры всех клеток будут на основе самых больших сторон тоесть 740х388.
5. Должна быть возможность формировать в матрицы
А) только одинаковые изображения (какой именно размер изображений выбрать, вычисляется из наибольшего количества одинаковых изображений например если 512х388 20 шт, а 320х240 10шт, то формируется из изображений 512х388. Если количество одинаковое то берутся самые большие изображения по ширине).
Б) только изображения с одинаковой шириной.
В) только изображения с одинаковой выотой.
Г) только изображения с указанной вручную шириной или высотой, или же и шириной и высотой.
Должна быть возможность исключить из обработки файлы с определенной шириной, высотой или шириной и высотой.
Выбранный исполнитель
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