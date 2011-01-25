Программа объединения изображений

Сделать программу для пакетного попапочного объединения скриншотов фильмов. Вида х-столбцов на х-строк

Предпологаемый алгоритм работы

1. Выбираем папки с которыми будем работать (должна бать возможность использовать drag and drop). Необходимо наличие галочки «Обрабатывать вложенные папки». «Обрабатывать вложенные папки как отдельные папки»

2. Указаваем матрицу по которой объединять изображения. С указанием толщины и цвета границы между изображениями.

Например

3х4 – 3 столбца и 4 строки. В случае если количество обрабатываемых файлов в папке (и подпапках при включенном флажке) больше, в данном случае 12, то изображения для матрицы выбираются в произвольном порядке.

3х0 – все обрабатываемые изображения из конкретной папки (и подпапках при включенном флажке) распологаются в 3 колонки.

0х3 – все обрабатываемые изображения из конкретной папки (и подпапках при включенном флажке) распологаются в 3 строки

3. Указывается папка для сохранения результатов объединения. Имена файлов формируются в виде Имя_основной_папки_result.jpg

4. Размер клеточек матрицы формируется на основе максимальных изображений среди обрабатываемых в папке (и подпапках)

Например при изображениях 512х388 и 320х240 все клеточки матрицы формируются размером 512х388, а изображения 320х240 распологаются по центру этих клеток. Должна быть возможность задать цвет фона при наличии свободного места по краям изображений.

В тоже время если имеются изображения 512х388 и 740х380 то размеры всех клеток будут на основе самых больших сторон тоесть 740х388.

5. Должна быть возможность формировать в матрицы

А) только одинаковые изображения (какой именно размер изображений выбрать, вычисляется из наибольшего количества одинаковых изображений например если 512х388 20 шт, а 320х240 10шт, то формируется из изображений 512х388. Если количество одинаковое то берутся самые большие изображения по ширине).

Б) только изображения с одинаковой шириной.

В) только изображения с одинаковой выотой.

Г) только изображения с указанной вручную шириной или высотой, или же и шириной и высотой.

Должна быть возможность исключить из обработки файлы с определенной шириной, высотой или шириной и высотой.