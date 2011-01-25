Решение задачи построения сети энергоснабж., С++

Описание работы: требуется реализовать решение задачи построения сети энергоснабжения оптимальной топологии. Имеется ПРЕДЛОЖЕНИЕ как решать задачу, надо довести до ума математику и реализовать ГА, метод комбинирования эвристик.

Обязательно: наличие опыта работы с генетическими алгоритмами и методом комбинирования эвристик.

Особенности работы: кого заинтересует предложение, вышлю свою статью, где дана мат. постановка задачи и предложения как ее решать. Статью надо оценить с точки зрения математики (рациональность предложенных вариантов, доработать алгоритм и т.д.), поэтому «дружба» с математикой обязательна. После согласования алгоритма – его реализация, оценка эффективности на примерах, результат в виде графиков, таблиц и т.д.

Основные требования: выполнение работы в сжатые сроки, возможность оперативных корректировок, необходимых для улучшения результата (т.к. это научная работа, то возможны ошибки как в постановке задачи так и в методах решения – к этому надо быть готовым) в связи с этим, возможность ДЛИТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. Обязательно разбираться не только в программировании, но и в математике по данной теме.

Дополнительно: ввод и вывод данных в текстовых файлах заданного формата (вышлю в ходе работы) для считывания графическим редактором.

Взаимодействие: удаленно при оплате яндекс-деньгами, на счет или другим переводом (как вам будет удобно) или при встрече наличными (для жителей Москвы).