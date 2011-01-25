3-x звeнное приложение на Delphi

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок312 просмотров

Необходимо разработать систему в соответствии с ТЗ.

В ТЗ представленно краткое описание. Все детали в личной переписке.

Приоритет исполнителям с опытом разработки подобных приложений.

Бюджет пока не определен....жду предложений.

Способ оплаты - любой, но предпочтение безопасной сделке.

Срок, как всегда - вчера)).

Delphi
14 лет назад
Ultimecia
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

axinedy
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$1000
21 день

Заявки фрилансеров

axinedy
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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