Перевод формы из MS Access на С#

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок286 просмотров

Надо перевести форму с подформами с MS Access на С#.

Форма содержит дерево, списки записей, поля данных.

В качестве СУБД используется MS SQL, в БД ничего менять не требуется

Вышлю файлы в ответ на ваши примеры подобных работ.

SQL
14 лет назад
AndyLee
Ли 
62 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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