Интро нужно в этом стиле https://www.youtube.com/watch?v=KObt7GYyYcY
Нарисовать анимацию бегущей лошади
необходимо нарисовать анимацию бегущей лошади (как в примере)
в анимации необходимо предусмотреть замену цвета следующих элементов: лошадь, хвост, накидка, маска, одежда жокея, шлем жокея
пример анимации:
https://www.digiturf.com/NSA/MobViewRace.aspx
так же необходимо нарисовать зацикленный фон как в примере анимации, это дорого, газон за дорогой и 4 задних плана для разной удалённости
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $7
Нужно сделать интро для Ютуб канала. Тематика: программирование и цифровые технологии. Тема должна быть темная с синим оттенком, музыка не должна бить по ушам. Длительность не больше 7 секунд. Логотип: буква G. Название: Gottfried. Кидайте ...Анимация10 заявокЗакрыт5 лет назад
У нас есть аудио подкаст, идет примерно 35 мин. Для него нужна двигающаяся заставка. Поэтому мы разыскиваем моушн дизайнера, который сможет сделать зацикленную анимированную заставку для видео версии подкаста на ютубе. Элементы для анимации мы ...Анимация12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен анимированный банер школы бального танца Лазурит для детей от 4 до 12 лет для обложки на страницу в фейсбук. Возраст Похожего ничего про бальные танцы не видел. Поэтому сказать что хочу подобное не могу. ...Анимация6 заявокЗакрыт5 лет назад
Для сайта надо сделать разворот картинок обратной стороной при наведениикурсораАнимация2 заявкиЗакрыт5 лет назад
анимация-логотипа интро, в начале видео,без каких либо шаблонов, сделать интро, с тематикой по рыбалке, канал называется "Иван Чурилов", идея такая: сделать анимацию под водой, в которой плавают рыбы,водоросли,и подплывает рыба и переход на наш логотип ...Анимация13 заявокЗакрыт5 лет назад
Анимация,ролик с сюжетом и спецэффектами. пример по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=lZET9-6SyXE&list=PLql4_CvOvW9_UHcqy1EwJN6IslUdSKjg2&index=10 бюджет неограничен,зависит от стараний художника.Анимация9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Доброго дня Нужно сделать 5 креативов для таргетинговой рекламы в инстаграме для сторис длительностью по 14,9 секунд ТЗ с текстом и фото предоставлю Нужно добавить анимации и позитивные анимированные стикеры ...Анимация2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать видео ролик по сценарию длительностью 2 минуты Тема: презентация онлайн курса для парикмахеров https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uBdlijDzEqIQEDJYtMJ6QJixGKNJYJLKDHkgAg8Hl4k/edit?usp=sharingАнимация10 заявокЗакрыт5 лет назад