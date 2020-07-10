Нужно сделать интро для Ютуб канала. Тематика: программирование и цифровые технологии. Тема должна быть темная с синим оттенком, музыка не должна бить по ушам. Длительность не больше 7 секунд. Логотип: буква G. Название: Gottfried. Кидайте свои работы (для вашей безопасности в плохом качетсве), лучшую выберу и оплачу (сначала оплачиваю 50% вы мне кидаете половину работы, затем я оплачиваю полностью и вы мне кидаете оставшуюся часть работы)! После оплаты кидаете ту же самую запись, но уже с качеством не ниже 1080!