Придумать визуализации к сценарию для рекламной анимации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка635 просмотров
#1$50

Привет.

У нас есть короткий сценарий на 1 минуту. Из этого сценария мы ходим сделать анимационный рекламный ролик, который будет рекламировать наш новый сервис.

Приблизительный стиль будущего ролика вы можете посмотреть в нашем примере видео.

В нем присутствует 2D анимация, но относительно простая в таком стиле хотим сделать и наш ролик.

Вот пример, как мы хотим приблизительно в итоге сделать:

https://www.youtube.com/watch?v=P3P5j8cz9wA

Требования к конкурсу:

1 Все предложения в нашем сценарии разбиты по ячейкам и вам необходимо в соседней ячейке придумать как будет визуализироваться КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Для вашего понимания вот чем занимается наш сервис: мы сотрудничаем с крупными блогерами в разных странах мира и предлагаем им перевести их контент на многие другие языки и таким образом они получат дополнительный доход. Для того, чтобы привлекать таких блогеров и необходим этот рекламный ролик.

2 Желательно используйте по больше не прямых, а переносных смыслов, чтобы визуальный ряд смотрелся не банально, а оригинально и неожиданно, при этом, чтобы визуализация была не предсказуемая для зрителя.

3 Вот наглядный пример как описывать визуализацию: 

Фраза - Он на вершине успеха!

Пример описания визуализации -  Выезжает снизу скала, а на вершине стоит Джон в костюме супер героя, у него развивается красная накидка, на котором логотип ютюба.

Плюс у него на шее висит гигантская медаль, которая аж до пола и немного наклонена. (легкий стеб)

Внизу скалы стоит толпа начинающих блогеров, которые смотрят на него. 

В небе парит белоголовый орел.

4 Пожалуйста в сценарии не забывайте вписывать присутствие второстепенных мелких деталей: акулы под водой, пролетающий мимо орел и другие мелкие детали, которые подчеркнут атмосферу каждого слайда.

5 Не используйте мемы и идеи, которые понятны только русскоязычным, это видео будет озвучиваться на 10 разных языков, поэтому ваши идеи должны быть узнаваемы и понятны для зрителя из любой страны.

6 Обязательно необходим ваш креатив и неожиданные идеи, банальные решение пожалуйста не пишите.

5 лет назад
fotofly
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Валерия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад

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