необходимо нарисовать анимацию бегущей лошади (как в примере) в анимации необходимо предусмотреть замену цвета следующих элементов: лошадь, хвост, накидка, маска, одежда жокея, шлем жокея пример анимации: https://www.digiturf.com/NSA/MobViewRace.aspx так же необходимо ...
Придумать визуализации к сценарию для рекламной анимации
Привет.
У нас есть короткий сценарий на 1 минуту. Из этого сценария мы ходим сделать анимационный рекламный ролик, который будет рекламировать наш новый сервис.
Приблизительный стиль будущего ролика вы можете посмотреть в нашем примере видео.
В нем присутствует 2D анимация, но относительно простая в таком стиле хотим сделать и наш ролик.
Вот пример, как мы хотим приблизительно в итоге сделать:
https://www.youtube.com/watch?v=P3P5j8cz9wA
Требования к конкурсу:
1 Все предложения в нашем сценарии разбиты по ячейкам и вам необходимо в соседней ячейке придумать как будет визуализироваться КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Для вашего понимания вот чем занимается наш сервис: мы сотрудничаем с крупными блогерами в разных странах мира и предлагаем им перевести их контент на многие другие языки и таким образом они получат дополнительный доход. Для того, чтобы привлекать таких блогеров и необходим этот рекламный ролик.
2 Желательно используйте по больше не прямых, а переносных смыслов, чтобы визуальный ряд смотрелся не банально, а оригинально и неожиданно, при этом, чтобы визуализация была не предсказуемая для зрителя.
3 Вот наглядный пример как описывать визуализацию:
Фраза - Он на вершине успеха!
Пример описания визуализации - Выезжает снизу скала, а на вершине стоит Джон в костюме супер героя, у него развивается красная накидка, на котором логотип ютюба.
Плюс у него на шее висит гигантская медаль, которая аж до пола и немного наклонена. (легкий стеб)
Внизу скалы стоит толпа начинающих блогеров, которые смотрят на него.
В небе парит белоголовый орел.
4 Пожалуйста в сценарии не забывайте вписывать присутствие второстепенных мелких деталей: акулы под водой, пролетающий мимо орел и другие мелкие детали, которые подчеркнут атмосферу каждого слайда.
5 Не используйте мемы и идеи, которые понятны только русскоязычным, это видео будет озвучиваться на 10 разных языков, поэтому ваши идеи должны быть узнаваемы и понятны для зрителя из любой страны.
6 Обязательно необходим ваш креатив и неожиданные идеи, банальные решение пожалуйста не пишите.
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