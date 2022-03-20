nagval85

Артем nagval85

 
38 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Художник-мультипликатор, дизайнер, иллюстратор.

Доброго времени суток.

Моя основная специализация художник аниматор.

Я занимаюсь разработкой персонажей, логотипов, раскадровкой сцен ваших

роликов. Разработкой дизайна упаковки для вашего продукта.

Моя основная цель как художника это мой профессиональный рост.

Выполняя поставленную вами задачу, я стремлюсь выполнить ее идеально.

По этому очень люблю работать с людьми у которых профессиональное отношение к делу.

Внимательное отношение к деталям проекта.

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