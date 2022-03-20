Художник-мультипликатор, дизайнер, иллюстратор.
Доброго времени суток.
Моя основная специализация художник аниматор.
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Я занимаюсь разработкой персонажей, логотипов, раскадровкой сцен ваших
роликов. Разработкой дизайна упаковки для вашего продукта.
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Моя основная цель как художника это мой профессиональный рост.
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Выполняя поставленную вами задачу, я стремлюсь выполнить ее идеально.
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По этому очень люблю работать с людьми у которых профессиональное отношение к делу.
Внимательное отношение к деталям проекта.
Портфолио
- Quarantine-economic crisis87 просмотров
- Би-2 "Полковнику никто не пишет"163 просмотра
- Первый.104 просмотра
- Инфографика 2108 просмотров
- Персонаж-футбольный талисман.85 просмотров
- Инфографика87 просмотров
- Дизайн, для рекламы спортивного питания №2113 просмотров
- Дизайн, для рекламы спортивного питания.60 просмотров
- Дизан упаковки. И разработка логотипа.69 просмотров
- Кадр, анимации № 1086 просмотров
- Кадр, анимации № 963 просмотра
- Кадр, анимации № 878 просмотров