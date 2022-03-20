Художник-мультипликатор, дизайнер, иллюстратор.

Доброго времени суток.

Моя основная специализация художник аниматор.

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Я занимаюсь разработкой персонажей, логотипов, раскадровкой сцен ваших

роликов. Разработкой дизайна упаковки для вашего продукта.

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Моя основная цель как художника это мой профессиональный рост.

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Выполняя поставленную вами задачу, я стремлюсь выполнить ее идеально.

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По этому очень люблю работать с людьми у которых профессиональное отношение к делу.

Внимательное отношение к деталям проекта.